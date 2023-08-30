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Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif! Galatasaray'ın beklentisi...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Galatasaray#Mertens
Dries Mertense Suudi Arabistandan teklif Galatasarayın beklentisi...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 10:16

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldiği belirtildi.

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Şampiyonlar Ligi'nde gruplara adını yazdıran Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fanatik'in haberine göre; Dries Mertens'e Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Yıllık 10 milyon euro önerilen oyuncu, Arabistan'a gidebilir.

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GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ EN AZ 5 MİLYON EURO

Yaz ayları başında Mertens'e Arabistan'dan teklif gelmiş ancak eşi istemediği için kabul etmemişti.

Mertens ailesinin yeni teklife sıcak baktığı ve Galatasaray'ın bu transfer gerçekleşirse 5 milyon euronun üzerinde bir bonservis beklentisi olduğu kaydedildi.

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#Transfer#Galatasaray#Mertens

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