Dries Mertens ve ailesi şampiyonluk için RAMS Park’ta!

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 20:35

Galatasaray’ın eski futbolcusu Dries Mertens, ailesiyle birlikte Antalyaspor maçını tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Antalyaspor’u konuk ederken, tribünlerde sarı-kırmızılıların eski futbolcusu Dries Mertens de yer aldı.

Dün eşi Kat Kerkhofs, oğlu Ciro ve kızı Lulu ile birlikte İstanbul’a gelen Mertens, eski takımını bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı. Taraftarların yoğun ilgi gösterdiği Mertens, kimseyi kırmadı ve fotoğraf çektirip, forma imzaladı.

2022-2025 yılları arasında Galatasaray’da forma giyen Dries Mertens, burada 3 lig, 1’er de Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşamıştı.

