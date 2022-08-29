Dries Mertens: "Tek eksik bizim için goldü, yazık oldu"

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Süper Lig'in dördüncü haftasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray'da futbolcular mücadele hakkında konuştu.

Zamanla daha iyi bir takım olacaklarını kaydeden Lucas Torreira, "Türkiye'de çok iyi gidiyor işler. Yeni bir kültür. Burada olduğum için mutluyum. Taraftarlar bana çok destek oluyor. Kendimizi takım olarak geliştiriyoruz. Kişisel olarak da gelişiyorum. Takım iyi hisler yaşıyor. Ben de daha fazla oynamaya başladım. Yeni ve büyük oyuncuları olan, gelişen bir takımız. Kazanmış olsaydık daha iyi olacaktı ama 1 puan da çok önemliydi." dedi.

Takımları adına tek eksiğin gol olduğunu ve kaçan 2 puana yazık olduğunu söyleyen Dries Mertens, "Zor bir maçtı. Geçen sezonun şampiyon takımı ile oynadık. Çok sıcaktı. Özel bir atmosferdi. Tek eksik bizim için goldü, yazık oldu. Yeri geldiğinde herkes liderlik yapıyor. Biz yeni oyuncuyuz. Birlikte daha fazla maça çıkmalıyız. Marek Hamsik çok dost canlısı, Napoli'de kaptanımdı. Çok iyi arkadaşız. Bana 'Hoş geldin' dedi. Atmosferi konuştuk. Galatasaray gibi güzel bir kulüp buldum, Türk Ligi'ne geldiğim için mutluyum." dedi.