Dries Mertens: Şampiyonlar Ligi'nde seviyemizi göreceğiz

Haberin Devamı

Galatasaraylı oyuncular Kerem Demirbay, Sacha Boey ve Dries Mertens, Gaziantep FK maçının ardından açıklamalar yaptı.

"HİÇ ZORLANMADIM"

Takım arkadaşlarının kendisine çok yardımcı olduğunu söyleyen Kerem Demirbay, "Çok mutluyum. Takım olarak iyi bir maç çıkardı. Kolay olmadı ama 90 dakika iyi mücadele ettik. 3 gol attık, 2 sayılmayan gol ve pozisyonlar... Takıma yeni geldim, Lucas'la çok iyi anlaşıyorum. Muslera, Abdülkerim ve Nelsson'la iyi anlaşıyorum. Sahada nereye koşayım, ne yapayım diye düşünmüyorum. Rahatım. Sağ olsunlar bana çok yardımcı oluyorlar. Hiç zorlanmadım diyebilirim." diye konuştu.

"SAĞLAM BİR TAKIMIZ"

Zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını kaydeden Sacha Boey, "Maçın zor olacağını biliyorduk. İyi konsantre olduk ve sonunda 3-0 kazandık. Sağlam bir takımız, defansta iyi işler yapıyoruz. Geçen seneki gibi iyi şekilde gitmek için mücadele ediyoruz." dedi.

Haberin Devamı

"NELER OLACAĞINI GÖRECEĞİZ"

Maçı değerlendiren ve Şampiyonlar Ligi hakkında konuşan Dries Mertens, "İyi bir maçtı. İyi konsantre olduk. Şampiyonlar Ligi oynayınca sıkışık takvim oluyor, yorucu olabiliyor ama iyi bir maçı geride bıraktık. Kerem'in benim gol sevincimi yapması ama golünün iptal olması yazık oldu. Sonuca bakarsak iyi bir sonuç aldık. Şampiyonlar Ligi'nde neler olacağını göreceğiz. Orada oynayınca kendi seviyemizi göreceğiz. Türkiye'ye iyi oyuncular geldi. Biz de en iyi şekilde hazırlanıp Kopenhag maçına çıkacağız." dedi.