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Dries Mertens, kramponlarını asıyor!

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#Galatasaray#Dries Mertens#Belçika
Dries Mertens, kramponlarını asıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2025 01:50

Sezonun tamamlanmasıyla Galatasaray’dan ayrılan Mertens, kramponlarını asma kararı aldı.

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Son 3 sezondur Galatasaray formasını terleten Dries Mertens, futbolu bıraktığını açıkladı.

Belçikalı futbolcu, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'e veda maçıyla birlikte kramponlarını asacak.

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Futbolculuk kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Dries Mertens, sırasıyla Gent, Eendracht Aalst, AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli ve Galatasaray formalarını terletti.

Belçikalı yıldız, 3 sezon terlettiği sarı - kırmızılı forma ile 136 resmi maça çıktı ve 25 gol, 44 asistlik skor katkısı üretti.

 

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#Galatasaray#Dries Mertens#Belçika

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