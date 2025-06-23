Dries Mertens, kramponlarını asıyor!

Güncelleme Tarihi:
Son 3 sezondur Galatasaray formasını terleten Dries Mertens, futbolu bıraktığını açıkladı.
Belçikalı futbolcu, 3 Temmuz'da Marek Hamsik'e veda maçıyla birlikte kramponlarını asacak.
Futbolculuk kariyerine Anderlecht altyapısında başlayan Dries Mertens, sırasıyla Gent, Eendracht Aalst, AGOVV, Utrecht, PSV Eindhoven, Napoli ve Galatasaray formalarını terletti.
Belçikalı yıldız, 3 sezon terlettiği sarı - kırmızılı forma ile 136 resmi maça çıktı ve 25 gol, 44 asistlik skor katkısı üretti.