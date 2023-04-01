Dries Mertens: "Kendimi tutamadım sahaya girdim"

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Galatasaraylı oyuncular Dries Mertens ve Victor Nelsson, Adana Demirspor karşılaşmasının ardından açıklamalar yaptı.

Midtsjö'nün golü sonrası dayanamayıp sahaya girdiğini kaydeden Mertens, "Çok ciddi bir sakatlık yaşadım. Doktorların sayesinde hızlı bir geri dönüş oldu. Sahaya çıktım. Golden sonra çok mutlu oldum. Kulüp için de çok önemli bir andı. Kendimi tutamadım sahaya girdim. Kulüp için iki hedef var, lig ve Türkiye Kupası. Hedeflerimize devam ediyoruz." dedi.

Galibiyeti değerlendiren Nelsson ise "Adana Demirspor iyi bir takım, bizi zorladılar. Fredrik Midtsjö çok iyi bir gol attı ve sonra ikiyi bulduk. Önemli bir galibiyet, mutluyuz. Akintola ve Onyekuru hızlı oyuncular, onlara göre pozisyon almaya çalıştık. Bizi gerçekten zorladılar." açıklamasını yaptı.