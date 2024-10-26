Dries Mertens dalya demeye hazırlanıyor

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Futbol hayatına doğduğu kentin yerel kulüplerinden Stade Leuven'de başlayan Belçikalı futbolcu, sonrasında Anderlecht ve Gent'in altyapısında yer aldı. Eendracht Aalst ve AGOVV takımlarında oynadıktan sonra Hollanda ekibi Utrecht'e giden Mertens, başarılı performansının ardından PSV'nin kadrosuna dahil oldu.

PSV'deki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Mertens, 2013 yazında İtalyan ekibi Napoli'ye transfer oldu. Tecrübeli oyuncu, Napoli'de geçirdiği 9 sezonun ardından Galatasaray'a geldi.

GALATASARAY'DA 2 KEZ ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ

Sarı-kırmızılı formayla 3. sezonunu geçiren Dries Mertens, Süper Lig'deki ilk 2 sezonunda şampiyonluk yaşadı.

2021-2022 sezonunu 13. bitiren Galatasaray, 2022-2023 sezonu öncesi birçok yıldız ismi kadrosuna kattı. Juan Mata, Mauro Icardi ve Lucas Torreira gibi yıldız isimlerle birlikte sarı-kırmızılıların kadrosuna dahil olan Dries Mertens, ilk sezonunda şampiyonluğa büyük katkı sağladı.

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Sonraki sezon performansını daha da artıran Belçikalı yıldız, takımının bir kez daha Süper Lig'i kazanmasında önemli rol oynadı.

99 MAÇTA 23 GOL

Dries Mertens, Galatasaray'da çıktığı 99 resmi maçta 23 kez fileleri havalandırdı.

Tecrübeli oyuncu, Süper Lig'de çıktığı 75 maçta 18 gol attı. Türkiye Kupası'nda çıktığı 4 maçta 1 gol kaydeden Mertens, Avrupa kupalarında da 18 müsabakada 4 kez fileleri havalandırdı.

Belçikalı yıldız, oynadığı 2 Süper Kupa maçında ise gol atamadı.

YAŞI İLERLEDİ, FORMU DÜŞMEDİ

Belçikalı yıldız, ilerleyen yaşına rağmen sarı-kırmızılı formayla başarılı bir performans sergiliyor.

Geçen mayıs ayında 37 yaşına giren Dries Mertens, takımın vazgeçilmezlerinden olmaya devam ediyor.

Bu sezon Galatasaray'ın çıktığı 15 maçta da görev alan Mertens, söz konusu müsabakalarda 4 gol kaydetti.

NAPOLI TARİHİNİN EN GOLCÜSÜ

Dries Mertens, uzun yıllar formasını giydiği İtalyan ekibi Napoli'nin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

Belçikalı futbolcu, 9 sezon formasını terlettiği İtalyan ekibinde görev aldığı 397 maçta 148 ağları havalandırdı.

Mertens, bu performansıyla Napoli'nin efsanesi Diego Armando Maradona ile Lorenzo Insigne ve Marek Hamsik'i önünde yer alıyor.

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BELÇİKA KARNESİ

Dries Mertens, Belçika Milli Futbol Takımı'yla 109 maçta görev aldı.

Belçika Milli Takımı'nın altın jenerasyonunda bulunan Mertens, ülkesinin formasıyla çıktığı 109 maçta 21 gol kaydetti. Eden Hazard, Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku ve Thibaut Courtois gibi yıldızlarla beraber oynayan Mertens, milli takımla kupa kazanma başarısı gösteremedi.