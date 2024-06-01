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Dries Mertens açıkladı: Bir sezon daha Galatasaray'dayım

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#Galatasaray#Mertens#Transfer
Dries Mertens açıkladı: Bir sezon daha Galatasaraydayım
Oluşturulma Tarihi: Haziran 01, 2024 11:46

Galatasaray'ın iki sezon üst üste kazandığı şampiyonluklarda önemli katkısı olan Dries Mertens, Belçika basınına yaptığı açıklamada Sarı-kırmızılı taraftarlara müjdeli haberi verdi ve gelecek sezon da Galatasaray'da forma giyeceğini söyledi.

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başarının mimarlarından olan Dries Mertens'in sözleşmesi sona ermiş durumda. Bir süredir kulüple görüşme halinde olan Belçikalı futbolcu, kariyeriyle ilgili aldığı kararı açıkladı.

Belçika'dan La Derniere Heure'ye konuşan Mertens; "Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp daha sonra futbolu bırakacağım." dedi.

6 Mayıs'ta 38 yaşına girecek olan Mertens, geride kalan sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıktı, 12 gol atıp 16 asist yaptı. Yıldız futbolcu Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamladı.

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#Galatasaray#Mertens#Transfer

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