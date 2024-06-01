Dries Mertens açıkladı: Bir sezon daha Galatasaray'dayım

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Süper Lig'de son iki sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da başarının mimarlarından olan Dries Mertens'in sözleşmesi sona ermiş durumda. Bir süredir kulüple görüşme halinde olan Belçikalı futbolcu, kariyeriyle ilgili aldığı kararı açıkladı.

Belçika'dan La Derniere Heure'ye konuşan Mertens; "Galatasaray'da bir sezon daha oynayıp daha sonra futbolu bırakacağım." dedi.

6 Mayıs'ta 38 yaşına girecek olan Mertens, geride kalan sezon tüm kulvarlarda 51 maça çıktı, 12 gol atıp 16 asist yaptı. Yıldız futbolcu Süper Lig'de sezonu asist kralı olarak tamamladı.