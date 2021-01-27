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Voleybol
AA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 21:21 | Son Güncelleme:

Dresdner 1-3 Galatasaray HDI Sigorta

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Dresdner 1-3 Galatasaray HDI Sigorta
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Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası çeyrek final karşılaşmasında Almanya'nın Dresdner takımını 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılı ekip yarı finalde Fransa'nın Beziers Angels takımıyla karşılaşacak.

Salon: Ahmet Cömert

Hakemler: Magdalena Niewiarowska (Polonya), Fuad Aghayev (Azerbaycan)

Dresdner: Crittenden, Janiska, Weitzel, Storck, Stigrot, Gates (Dürr, Cyris, Crittenden, Steaube)

Galatasaray HDI Sigorta: Selin Hazal Uygur, Çağla Akın, Kosheleva, Ergül Eroğlu, Ryhkliuk, Aydın İlkin (Gizem Karadayı, Sezen Keşkek, Güldeniz Önal, Nilay Karaağaç, Beren Yeşilırmak)

Setler: 22-25, 26-16, 23-25, 23-25

Süre: 98 dakika (24, 23, 26, 25)

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