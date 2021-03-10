DreamHack Open Mart ayı turnuvaları başlıyor
DreamHack Open Mart ayı turnuvaları başlıyor.
DreamHack, bu ay 10-14 Mart tarihleri arasında Kuzey ve Güney Amerika’da gerçekleşecek açık turnuvaların ilk eşleşmelerini açıkladı.
Kuzey Amerika’da rekabet, dört takımdan oluşan iki GSL grubu ile başlayacak ve ardından tekli eleme playoffları ile devam edecek, Güney Amerika’da ise dört takım ikili eleme düzenine göre yarışacak. Turnuvada yarışan takımlar 70.000 dolar için mücadele edecek. DreamHack Open North America’da geçtiğimiz hafta DreamHack Masters Spring’de başarılı performans sergileyen dünyanın en iyi 6. CS:GO takımı Team Liquid ile 24. sıradaki Extra Salt da olacak.
Turnuvaya katılacak takımlar aşağıdaki gibi:
Grup A:
Team Liquid
RBG
High Coast
Triumph
Grup B:
Bad News Bears
Rebirth
paiN
Extra Salt
Açılış Maçları:
Team Liquid vs. RBG
High Coast vs. Triumph
Bad News Bears vs. Rebirth
paiN vs Extra Salt
Güney Amerika’da mücadele ise aşağıdaki maçlarla başlayacak
Imperial vs. Havan Liberty
Sharks vs. 9z