DreamHack Open Mart ayı turnuvaları başlıyor.

DreamHack, bu ay 10-14 Mart tarihleri arasında Kuzey ve Güney Amerika’da gerçekleşecek açık turnuvaların ilk eşleşmelerini açıkladı.

Kuzey Amerika’da rekabet, dört takımdan oluşan iki GSL grubu ile başlayacak ve ardından tekli eleme playoffları ile devam edecek, Güney Amerika’da ise dört takım ikili eleme düzenine göre yarışacak. Turnuvada yarışan takımlar 70.000 dolar için mücadele edecek. DreamHack Open North America’da geçtiğimiz hafta DreamHack Masters Spring’de başarılı performans sergileyen dünyanın en iyi 6. CS:GO takımı Team Liquid ile 24. sıradaki Extra Salt da olacak.

Turnuvaya katılacak takımlar aşağıdaki gibi:

Grup A:

Team Liquid

RBG

High Coast

Triumph

Grup B:

Bad News Bears

Rebirth

paiN

Extra Salt

Açılış Maçları:

Team Liquid vs. RBG

High Coast vs. Triumph

Bad News Bears vs. Rebirth

paiN vs Extra Salt

Güney Amerika’da mücadele ise aşağıdaki maçlarla başlayacak

Imperial vs. Havan Liberty

Sharks vs. 9z