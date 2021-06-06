DreamHack Open Haziran turnuvası detayları açıklandı

DreamHack Open Haziran turnuvası, 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında, biri Kuzey Amerika'da ve diğeri Asya'da olmak üzere iki çevrimiçi turnuvadan oluşacak ve 100.000 Dolarlık birleşik ödül havuzunun yanı sıra takımlar oyunlarından ESL Pro Tour puanları kazanacaklar.

Asya'nın dört takımlı çift eleme grubuna kıyasla Kuzey Amerika bölgesi grup aşaması ve elemelerle sekiz takımlı bir etkinlik olacağından ödül havuzu Kuzey Amerika bölgesi lehine %70-30 oranında bölündü.

İki turnuvada da 10-11 ve 12-13 Haziranda başlayacak açık elemeler bulunuyor. Her açık eleme kazananı, kapalı elemeler için bir slota sahip olacak. Kuzey Amerika'daki sekiz takımlı kapalı eleme ve Asya'daki dört takımlı kapalı eleme, sırayla her biri kendi bölgesinin ana turnuvasında iki yer alacak.

Ana etkinliklerdeki takımların geri kalanı, ESL dünya sıralamasına göre, altısı Kuzey Amerika'da ve ikisi Asya'da olmak üzere organizatör tarafından davet edilecek. Şu an için hangi takımların turnuvada mücadele edeceği belli değil.

Ödül havuzunun dağılımı aşağıdaki gibi olacak:

Kuzey Amerika

● 1. $35,000 + 100 EPT Points

● 2. $15,000 + 80 EPT Points

● 3-4. $6,000 + 40 EPT Points

● 5-6. $2,500 + 20 EPT Points

● 7-8. $1,500

Asya

● 1. $16,000 + 60 EPT Points

● 2. $8,000 + 40 EPT Points

● 3. $4,000 + 20 EPT Points

● 4. $2,000