DreamHack Leipzig etkinliği evlere taşınıyor

Organizasyon şirketi, etkinliğin yüz yüze yürütülmek yerine DreamHack Leipzig – Home Edition (ev sürümü) adı altında yürütüleceğini söyledi. Bu şekilde katılımcıların evlerinden tek başına veya küçük gruplar halinde güvenli bir şekilde etkinliğe katılım sağlaması hedefleniyor. DreamHack Leipzig – Home Edition’in 22-24 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

DreamHack, bir sorun çıkmaması hâlinde bir sonraki sene etkinliğin Almanya’da Leipzig Trade Fair’de yapılmasının planlandığını belirtti.