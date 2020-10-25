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Haber Giriş: 25.10.2020 - 13:27 | Son Güncelleme:

DreamHack Leipzig etkinliği evlere taşınıyor

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DreamHack Leipzig etkinliği evlere taşınıyor
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Espor turnuvaları ve oyun etkinlikleri organizasyon şirketi DreamHack, hâlâ sürmekte olan korona virüs pandemisinin doğurduğu endişeler ve oyunculara seyahat konusunda sıkıntı sağlaması sebebiyle DreamHack Leipzig 2021’in yüz yüze düzenlenmeyeceğini açıkladı.

Organizasyon şirketi, etkinliğin yüz yüze yürütülmek yerine DreamHack Leipzig – Home Edition (ev sürümü) adı altında yürütüleceğini söyledi. Bu şekilde katılımcıların evlerinden tek başına veya küçük gruplar halinde güvenli bir şekilde etkinliğe katılım sağlaması hedefleniyor. DreamHack Leipzig – Home Edition’in 22-24 Ocak 2021 tarihleri arasında gerçekleşmesi bekleniyor.

DreamHack, bir sorun çıkmaması hâlinde bir sonraki sene etkinliğin Almanya’da Leipzig Trade Fair’de yapılmasının planlandığını belirtti.

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