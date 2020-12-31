DrDisrespect, Geçerli Warzone Metasına Ağır Tepki Gösterdi

Yayında “Dürüst olmam lazım, bu MAC-10 metası *** gibi” diyen DrDisrespect, sözlerine “Çatışmalar gerçekten rezil durumda” şeklinde devam etti.

Yayının erken safhalarında DrDisrespect ve takım arkadaşı Zlaner, oyunu seyretmenin bile ne kadar sıkıcı olduğundan bahsettiler. Zlaner de sohbet kutusundaki insanların ona sıkılıp gittiklerini söyleyecekleri yorumunda bulundu.

DrDisrespect bu durumu Twitter’a taşıyarak Warzone için bir içerik düzenlemesi çağrısında bulundu. Ayrıca “bunu izlemektense ESPN 9’daki Drone yarışlarını izlemeyi tercih edeceğini” söyledi.

Doc’ın bu çıkışı biraz işler istediği gibi gitmediği için mızmızlanıyormuş hissi verse de, her zamanki hali desek yalan olmaz. Ancak öte yandan oyuncuların sürekli aynı silahı kullanıyor olması da gerçekten bir noktada can sıkıcı olabiliyor.

DrDisrespect bu konuda şikayet eden tek oyuncu değil. Warzone subreddit’i de oyunun şu anki metasına dair bir sürü şikayet bulunduruyor.

Tabii ki Warzone oyuncuların bir turnuvada silahın aşırı etkili olduğunu fark edip sonuna kadar sömürdükleri ilk oyun olmadığı gibi son oyun da olmayacak. Eğer ilk Mortal Kombat X turnuvasını hatırlıyorsanız, Kung Jin’in ne kadar yaygın olduğunu da hatırlayacaksınızdır. Bu olayın hemen ardından NetherRealm Studios karakteri zayıflatmıştı.

Muhtemelen Infinity Ward ve Raven da bu silahları zayıflatacak, ama asıl soru bunun ne zaman olacağı. Belki de bu meta ancak yapımcılar yeni bir güçlü silah eklediğinde biter ve bir diğer sinir bozucu meta başlar. Bu oyunların hayat döngüsü çoğunlukla bu şekilde oluyor.

Sizce de Warzone metası bir düzenlemeye ihtiyaç duyuyor mu? Yorumlarda sizler de görüşlerinizi belirtebilirsiniz!