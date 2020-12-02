DrDisrespect 2021’de kendi oyun ödüllerini düzenlemeyi düşünüyor
Ünlü yayıncı DrDisrespect,oyun sektörünün gerçekten önemli şeylere odaklanan bir ödül törenine ihtiyacı olduğunu söyledi.
Herschel "DrDisrespect" Beahm IV, hem 2017 hem de 2019'da Esports Industry Awards'da Yılın Yayıncısı ödülünü kazanan Twitch ile ünlenen dünyanın en ünlü yayıncılarından biri. Geçmişte ödül alan DrDisrespect, 2021’de düzenleyeceği kendi ödül törenini duyurdu.
I think the gaming industry needs an award show that focuses on things that really matter.— Dr Disrespect (@drdisrespect) November 30, 2020
Examples: Best Multiplayer Map design, best weapon skin design, best single player level, best menu music, funniest clip, gameplay clip of the year..etc etc.
It’s settled....Next year.
Esports Awards 2020’nin kazananlarının açıklanmasının ardından DrDisrespect Twitter üstünden bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda “Bence oyun endüstrisinin gerçekten önemli şeylere odaklanan bir ödül törenine ihtiyacı var.” dedi. Önemli olduğunu düşündüğü başlıkları ise şu şekilde sıraladı:
En iyi çok oyunculu harita tasarımı
En iyi silah skini tasarımı
En iyi tek oyunculu oyun seviye tasarımı
En iyi menü müziği
En komik klip
Yılın oyun klipi
DrDisrespect sonraki paylaşımında bu kategorilerin yaratıcılığı ödüllendireceğini söyledi. Henüz oyun sektörünün yaratıcı isimlerini ödüllendirecek bu ödül töreninin 2021 yılında kesin olarak yer alıp almayacağı belli değil. Ancak DrDisrespect iki kez “Kararlaştırıldı… Önümüzdeki sene” ifadesini kullandı.
Şu ana kadar bu fikre sosyal medya üzerinden yapılan yorumların çoğu olumlu oldu.
Reward the true creatives in the industry.— Dr Disrespect (@drdisrespect) November 30, 2020
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