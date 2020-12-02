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Haber Giriş: 02.12.2020 - 11:15 | Son Güncelleme:

DrDisrespect 2021’de kendi oyun ödüllerini düzenlemeyi düşünüyor

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DrDisrespect 2021’de kendi oyun ödüllerini düzenlemeyi düşünüyor
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Ünlü yayıncı DrDisrespect,oyun sektörünün gerçekten önemli şeylere odaklanan bir ödül törenine ihtiyacı olduğunu söyledi.

Herschel "DrDisrespect" Beahm IV, hem 2017 hem de 2019'da Esports Industry Awards'da Yılın Yayıncısı ödülünü kazanan Twitch ile ünlenen dünyanın en ünlü yayıncılarından biri. Geçmişte ödül alan DrDisrespect, 2021’de düzenleyeceği kendi ödül törenini duyurdu.

Esports Awards 2020’nin kazananlarının açıklanmasının ardından DrDisrespect Twitter üstünden bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda “Bence oyun endüstrisinin gerçekten önemli şeylere odaklanan bir ödül törenine ihtiyacı var.” dedi. Önemli olduğunu düşündüğü başlıkları ise şu şekilde sıraladı:

En iyi çok oyunculu harita tasarımı

En iyi silah skini tasarımı

En iyi tek oyunculu oyun seviye tasarımı

En iyi menü müziği

En komik klip

Yılın oyun klipi

DrDisrespect sonraki paylaşımında bu kategorilerin yaratıcılığı ödüllendireceğini söyledi. Henüz oyun sektörünün yaratıcı isimlerini ödüllendirecek bu ödül töreninin 2021 yılında kesin olarak yer alıp almayacağı belli değil. Ancak DrDisrespect iki kez “Kararlaştırıldı… Önümüzdeki sene” ifadesini kullandı.

Şu ana kadar bu fikre sosyal medya üzerinden yapılan yorumların çoğu olumlu oldu.

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