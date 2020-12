DrDisrespect 2021’de kendi oyun ödüllerini düzenlemeyi düşünüyor

Herschel "DrDisrespect" Beahm IV, hem 2017 hem de 2019'da Esports Industry Awards'da Yılın Yayıncısı ödülünü kazanan Twitch ile ünlenen dünyanın en ünlü yayıncılarından biri. Geçmişte ödül alan DrDisrespect, 2021’de düzenleyeceği kendi ödül törenini duyurdu.

I think the gaming industry needs an award show that focuses on things that really matter.



Examples: Best Multiplayer Map design, best weapon skin design, best single player level, best menu music, funniest clip, gameplay clip of the year..etc etc.



It’s settled....Next year.