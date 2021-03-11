Draxler kimdir kaç yaşında? İşte, Draxler'in mevkisi ve oynadığı takımlar

Julian Draxler 20 Eylül 1993 Almanya doğumludur. Alman millî takımında da forma giyen Draxler kariyerine memleketi ve yaşadığı yer olan Gladbeck'te, BV Rentfort takımında başladı. 6 yaşındayken, SSV Buer 07/28 takımının altyapısına geçti. 2001 yılında 8 yaşındayken Schalke 04 takımının altyapısına geçti. İlerleyen yaşlarda, Schalke 04 altyapısında, U-9 çocuk takımından başlayarak U-19 Genç Takımı'na kadar tüm yaş gruplarında oynadı.

Julian 15 Ocak 2011'de ilk profesyonel deneyimini takımının 1-0 kaybettiği Hamburger SV maçında yaşadı ve 83. dakikada Ivan Rakitic'in yerine oyuna dahil oldu. Julian, 17 yıl 117 günlük yaşıyla maça çıkarak Schalke 04 takımının Bundesliga'da forma giyen en genç oyuncusu oldu. Julian ayrıca Nuri Şahin, Ibrahim Tanko ve Jürgen Friedl'den sonra Bundesliga tarihinde forma giyen en genç 4. oyuncu da olmayı başardı.

Üç gün sonra 2014 yılına kadar kendisini Schalke 04'e bağlayan sözleşmeye imza attı ve Hannover 96 ile oynanan bir sonraki maçta sahaya ilk 11'de çıktı. Maçın 58. dakikasında takımı 1:0 galipken oyundan alınırken Christian Pander oyuna dahil oldu. Takımı için ilk faydası bir DFB Cup maçında 119. dakikada durum 2:2 iken Farfan'ın pasından sonra olağanüstü bir vuruş ile topu FC Nürnberg ağlarına göndermesi oldu. İlk Bundesliga golünü 1 Nisan 2011'de FC Saunt Pauli deplasmanında yine Farfan'ın pasında attı ve takımı adına durumu 2:0'a getirdi. Julian DFB Cup maçlarında hedefe ulaşmak için düzenli olarak gollerine devam etti. Ayrıca Bundesliga'da Nuri Şahin'den sonra gol atan en genç oyuncu unvanına da sahip oldu. MSV Duisburg karşısına DFB Cup'ta final karşılaşmasına çıkan oyuncu takımını 1:0 öne geçiren golü attı, DFB Cup'ta gol atan en genç oyuncu oldu. Maçı 5:0 Schalke 04 kazanırken 1 gol, 1 asist ile oynadı ve kupayı kazanan en genç oyuncu unvanına sahip oldu. 17 yıl 243 günlük yaşıyla gol atan en genç oyuncu unvanını, 1959 yılı DFB Finali'nde Borussia Neunkirchen'e gol atan Schwarz-Weiß Essen takımı oyuncusu olan Horst Trimhold'dan aldı. Golü Mayıs 2011 ayının en iyi golü seçildi.

2011/12 sezonunun yaz tatilinde Draxler 2016 yılı sonuna kadar sözleşmesini uzattı. Ağustos 2011 yılında U-18 yaş grubunda Fritz Walter Altın Madalya'yı kazandı.

15 Eylül 2011'de ilk Avrupa Ligi maçına 73. dakikada Ciprian Marica'nın yerine oyuna dahil olarak çıktı. 25 Eylül 2012'de Schalke 04 FSV Mainz 05'i 3:0 yendiğinde Julian Bundesliga'da çıktığı 50. maçını tamamlamıştı. 50. maçına 19 yıl 5 günlük yaşıyla çıkarak 50 maçı çıkan en genç oyuncu unvanına sahip oldu. Şampiyonlar Ligi'nde HSC Montpellier karşılaşmasında durumu takımı adına 1:1'e getiren golü attı. Karşılaşmada sol kolunda önkol kırığı yaşadı ve 55. dakikada yerini Afellay'a bırakmak zorunda kaldı.

2 Mart 2013 günü VfL Wolfsburg maçında 2 gol 1 asistlik performansıyla oynadı. Julian 9 Mart 2013 tarihinde Borussia Dortmund derbisinde 100 maçına çıktı, 12. dakikada takımını 1:0 öne geçiren golü attı. 19 yıl 170 günlük yaşıyla Schalke 04 formasıyla 100 maça çıkan en genç oyuncu unvanına sahip oldu.

Mayıs 2013'te Schalke 04 ile olan sözleşmesini 2018 yılı sezonu sonuna kadar uzattı.

2015 yaz transfer döneminin son gününde 36 milyon Euro karşılığında VFL Wolfsburg'a transfer olmuştur

2016-17 sezonu devre arasında Paris St. Germain ile anlaştı. Fransız ekibinin web sitesinden yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Draxler ile 2021'e kadar sözleşme imzalandığı duyuruldu. Futbolcunun alacağı ücret hakkında bilgi verilmezken Fransız basını, Paris St Germain'nin, Wolfsburg Kulübüne 42 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceğini öne sürdü. PSG kariyerindeki ilk maçına Club Africain ile oynanılan hazırlık maçında çıktı. Draxler bu maçta ilk 11 de başlayarak ilk kez PSG forması giydi.

1,87 boyundaki Draxler, orta sahada forma giymektedir.