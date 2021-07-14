Dr Disrespect Warzone hilecisini açığa çıkarıyor

Ünlü yayıncı Dr Disrespect, yakın zamandaki bir yayınında Call of Duty: Warzone oynarken hile yapan bir oyuncunun kurbanı oldu. Birçok takipçisinin sevdiği, adının markalaşmış hale gelmesini “Dr Disrespect Rage” adı verilen öfkesini kullanarak bu hileciyi açığa çıkarmaya çalıştı.

Activision’un bütün çabalarına rağmen Call of Duty: Warzone hile yapan oyuncular için ikinci bir ev halini aldı. Bu kişiler genelde geniş kitlelerinden ve adını gösterebilmek istediklerinden büyük yayıncıları hedef alarak oynuyorlar. Ne kadar fazla kişinin izlediği birini öldürürseniz o kadar sinir bozucu olursunuz, tam olarak istedikleri de bu.

Doc’un durumunu tarif etmek gerekirse, bir başka oyuncu tarafından ateş altında kaldığında Doc kamyonunu sürüyordu. Aracından çıkar çıkarmaz rakibi tarafından saliseler içinde öldürüldü. Ölüm kamerasından açık bir şekilde görüldüğü gibi, hile yapan oyuncu Doc’un her hareketini takip ediyordu. Üstelik araçtan çıkarken ışınlanmasına rağmen. Dr Disrespect oyuncuyu hileden dolayı raporladı ve bu hileciye ateş püskürtmeye başladı.

Hile yapan oyuncu Dr Disrespect’i kışkırtmak için cesedinin üstünde eğilip kalkmaya ve oyundaki ifadeleri kullanmaya devam etti. Dr Disrespect’in hayal kırıklığı, birçok Warzone oyuncusunun oyunun hile sorunuyla karşı karşıya kaldıklarında hissettiği hayal kırıklığının yansıması derecesinde.