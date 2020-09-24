Dr Disrespect de SBMM tartışmasına katıldı!

Geçtiğimiz günlerde Call of Duty ile alevlenen SBMM (oyuncuları yetenek seviyelerine göre eşleştiren sisteme verilen ad) tartışmalara dünyanın en ünlü yayıncılarından olan Dr Disrespect de katıldı.

Dr Disrespect’in son yayınlarından birinde SBMM hakkında kendisine sorulan SBMM’nin bir sorun olup olmadığı sorusu üstüne şöyle konuştu:

“Bu asla bitmeyecek bir tartışma konusu. Bu sistem de nihayetinde parayla ilgili, değil mi? Para kazanmakla ilgili. Para kazanmakla ve bir ürünün satışlarını artıran formüllere dayalı bir şey.”

Disrespect, SBMM sisteminin oyuna yeni girenler için girişte yaşanacak hayal kırıklıklarını düşüreceğini de söylüyor. Oyuna girer girmez çok iyi oyuncular tarafından yenilerek moral kaybı yaşamak yerine kendi seviyelerindeki oyuncularla daha eğlenceli zaman geçireceklerini belirtiyor.

Dr Disrespect’in de dediği gibi geçmişte de SBMM sistemine sahip oyunlar geliştiricilerine yüksek paralar kazandırdı. Bu sebeple SBMM hala varlığını koruyor ve geliştiriciler tarafından da hâlâ tercih ediliyor.