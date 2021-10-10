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Down Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

#Down Futsal Milli Takımı#2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları#Futsal
Down Futsal Milli Takımı Avrupa şampiyonu oldu

İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda Özel Sporcular Down Futsal Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu.

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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ferrara şehrindeki şampiyonada milli takım finalde Portekiz'le karşılaştı.

Finalde Portekiz'i 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip Avrupa şampiyonluğuna uzanarak altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporcular, maçtan sonra büyük bir sevinç yaşadı.

Bakan Kasapoğlu'ndan milli sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İtalya'da düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda mücadele eden milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadeler yer verdi:
"İtalya'nın Ferrara şehrinde düzenlenen 2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları'nda milli sporcularımızdan gelen madalya haberleri bizlere büyük bir mutluluk ve gurur yaşattı. Toplamda 6 branşta katıldığımız organizasyonda, Futsal Milli Takımımız Avrupa Şampiyonu, Basketbol Milli Takımımız ise Avrupa ikincisi olarak göğsümüzü kabarttı. Milli sporcularımız ayrıca Atletizm, Judo, Masa Tenisi ve Yüzme branşında 16 altın madalya, 21 gümüş madalya ve 13 bronz madalya ile Avrupa Oyunları madalya rekorunu kırdılar. Ülkemize madalya şöleni yaşatan milli sporcularımızın bu anlamlı başarılarında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

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#Down Futsal Milli Takımı#2021 Down Sendromlular Avrupa Oyunları#Futsal