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Douglas Costa'dan taraftarı çılgına çeviren parti! Küme düştükten birkaç saat sonra...

#Douglas Costa#Gremio#Parti
Douglas Costadan taraftarı çılgına çeviren parti Küme düştükten birkaç saat sonra...

Bonservisi Juventus'ta bulunan ve kiralık olarak Gremio forması giyen Douglas Costa, küme düştükleri maçın birkaç saat sonrası da verdiği partiyle ülkede gündem oldu.

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Brezilya ekiplerinden Gremio forması giyen dünyaca ünlü yıldız Douglas Costa'nın ülke basınına yansıyan görüntüsü taraftarı ayağa kaldırdı.

Lig şampiyonu Atletico-MG'yi sahasında 4-3 mağlup etmesine karşın küme düşen Gremio'da Costa'nın maçtan birkaç saat sonra parti verdiği ve sabaha kadar eğlendiği ortaya çıktı.

Costa'nın medyaya yansıyan görüntülerinde elinde içki şişesinin de olduğu görülürken, taraftarlar başarılı futbolcuya çok sert tepki gösterdi.

Douglas Costadan taraftarı çılgına çeviren parti Küme düştükten birkaç saat sonra...

DÜĞÜNE İZİN ÇIKMAYINCA İPTAL ETTİ

Yıldız futbolcu, Perşembe günü oynanan Atletico-MG maçından önce Salı günü düğününü yapmak için kulüpten izin istemiş ancak Gremio, kritik maç öncesi Costa'ya izin vermemişti. Taraftarlardan tepki gören 30 yaşındaki futbolcu düğününü ertelemek zorunda kalmıştı.

Douglas Costa, Atletico-MG'ye attığı gollerden sonra tribünlere el sallamış ve bu hareketi kulüpten ayrılacağı şeklinde yorumlanmıştı.

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Juventus'tan 1 yıllığına kiralanan Costa 28 maçta, 2 tanesi son maçta olmak üzere 3 gol atıp 2 asist yaparak kötü bir performans sergilemişti.

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#Douglas Costa#Gremio#Parti

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