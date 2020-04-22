Douglas Costa'dan Ronaldo'yu çıldırtacak açıklama: En iyisi Dybala

Spor Arena Dış Haber | Brezilyalı kanat oyuncusu, yaptığı canlı yayın sırasında bir taraftarın "Juventus'un yıldızı kim?" sorusuna Ronaldo'yu es geçerek Dybala yanıtı verdi. Ronaldo'nun takım arkadaşı Douglas Costa'ya nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

RAKAMLAR 'RONALDO' DİYOR

35 yaşındaki Ronaldo bu sezon 32 maçta 25 gol atıp 3 asist yaptı. Dybala ise 34 maçta 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.





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