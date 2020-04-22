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GeriFutbol Douglas Costa'dan Ronaldo'yu çıldırtacak açıklama: En iyisi Dybala
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Futbol
Haber Giriş: 22.04.2020 - 17:47,Son Güncelleme:

Douglas Costa'dan Ronaldo'yu çıldırtacak açıklama: En iyisi Dybala

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Douglas Costa'dan Ronaldo'yu çıldırtacak açıklama: En iyisi Dybala
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Juventus'un yıldız ismi Douglas Costa, corona virüs (koronavirüs) günlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla şaşırttı. Cristiano Ronaldo'nun bu açıklamaya ne cevap vereceği ise merak konusu oldu. İşte detaylar...

Spor Arena Dış Haber | Brezilyalı kanat oyuncusu, yaptığı canlı yayın sırasında bir taraftarın "Juventus'un yıldızı kim?" sorusuna Ronaldo'yu es geçerek Dybala yanıtı verdi. Ronaldo'nun takım arkadaşı Douglas Costa'ya nasıl bir cevap vereceği ise merak konusu oldu.

RAKAMLAR 'RONALDO' DİYOR
35 yaşındaki Ronaldo bu sezon 32 maçta 25 gol atıp 3 asist yaptı. Dybala ise 34 maçta 13 gol, 7 asistlik bir performans sergiledi.

Douglas Costadan Ronaldoyu çıldırtacak açıklama: En iyisi Dybala

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