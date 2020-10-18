Dota 2 için yeni bir dönem geliyor

Dünkü güncellemeyle Dota Plus ve Guild sistemlerine yenilikler geldi. Oyundaki değişikliklerin paylaşıldığı gönderinin en önemli ve dikkat çeken ksımı Valve’in Dota 2’ye Overwatch stili bir ileitişim sistemi getirmeyi planladığını belirtmesi oldu.

Overwatch’ın sistemi çoğu kez CS:GO’nunkine benzetilen bir sistem. Ancak bu sistem hileci oyunculardan çok kullanıcıların oyunda geçirdiği zamanı mahveden toksik oyuncuları azaltmayı amaçlayan bir yol gibi görünüyor.

Dota 2 oyuncuları uzunca bir süredir Dota 2 için Overwatch benzeri bir sistemi istiyordu ve görünüşe göre Valve sonunda hayranlarını dinlemeye karar verdi. Valve tarafından planlanan değişikliklerin oyuna ne zaman geleceğine dair belirli bir tarihe yer verilmedi ancak detaylar kesinleştiği zaman oyuncularla da paylaşılacağı belirtildi.