DOTA 2, 7.30 yamasıyla bazı eşyalar oyundan çıktı

Valve, uzun bir süre sonra DOTA 2 için beklenen yamayı çıkardı. Güncellemenin çıkmasının uzun süre alması, beklentileri de beraberinde yükseltti. Valve, yama ile birlikte oyuna bazı değişiklik ve yenilikler geldi.

Yapılan en büyük değişikliklerden biri, topluluk tarafından olumlu geri dönüşler alan Faded Broach, Ironwood Tree, Imp Claw, Illusionist Cape, Minotaur Horn, Orb Of Destruction ve Ballista eşyalarının kaldırılması oldu. Bu eşyaların neden kaldırıldığı ise bilinmemekle birlikte oyuncular tarafından oldukça seviliyordu.

Çıkarılan eşyaların yerine Neutral Item inventory sistemine yeni eşyalar eklendi:

Pig Pole

Tumbler’s Toy

Brigand’s Blade

Fae Grenade

Blast Rig

Ascetic’s Cap

Witchbane

Arcanist’s Armor

Geri kalan Neutral Item eşyalarına da denge düzenlemeleri geldi. En büyük değişiklikler ise Helm Of The Overlord, Mage Slayer, Silver Edge ve Aeon Disk eşyalarında oldu.