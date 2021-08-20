DOTA 2, 7.30 yamasıyla bazı eşyalar oyundan çıktı
Valve, DOTA 2 oyuncularının uzun zamandır beklediği 7.30 yamasını çıkardı.
Valve, uzun bir süre sonra DOTA 2 için beklenen yamayı çıkardı. Güncellemenin çıkmasının uzun süre alması, beklentileri de beraberinde yükseltti. Valve, yama ile birlikte oyuna bazı değişiklik ve yenilikler geldi.
The 7.30 Gameplay Update is live! https://t.co/ERMrXgJFNV pic.twitter.com/pCYkSoySaQ— DOTA 2 (@DOTA2) August 18, 2021
Yapılan en büyük değişikliklerden biri, topluluk tarafından olumlu geri dönüşler alan Faded Broach, Ironwood Tree, Imp Claw, Illusionist Cape, Minotaur Horn, Orb Of Destruction ve Ballista eşyalarının kaldırılması oldu. Bu eşyaların neden kaldırıldığı ise bilinmemekle birlikte oyuncular tarafından oldukça seviliyordu.
Çıkarılan eşyaların yerine Neutral Item inventory sistemine yeni eşyalar eklendi:
- Pig Pole
- Tumbler’s Toy
- Brigand’s Blade
- Fae Grenade
- Blast Rig
- Ascetic’s Cap
- Witchbane
- Arcanist’s Armor
Geri kalan Neutral Item eşyalarına da denge düzenlemeleri geldi. En büyük değişiklikler ise Helm Of The Overlord, Mage Slayer, Silver Edge ve Aeon Disk eşyalarında oldu.