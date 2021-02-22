Dota 2, 7.28c yaması çıktı

Dota 2, 7.28c yaması ile birlikte Valve’in milyonlarca kitleye sahip MOBA oyununa pek çok güncelleme geliyor. Yamada en çok dikkat çeken şey ise Wraith King, Riki ve Outworld Destroyer’a gelecek ola nerf, yani güçsüzleştirme. Pek çok oyunda karakterlerin güçlerini dengeli bir şekilde ayarlamak hemen olan bir şey değil. Bu nedenle de zaman zaman karakterlerin güç ve özellikleri yeniden gözden geçirilir. Geçtiğimiz güncellemede güçsüzleştirilen karakterler Batrider, Lycan, Puck, Nyx Assassin ve Wraith King bu sefer de yamanın odak noktalarındandı. Bir önceki nerfler yeterli gelmemiş olacak ki bu sefer de karakterlerin güç ve özellik değerleriyle ilgili değişiklikler yapıldı.

Sticky Napalm da güçsüzleştirmelerden hallice nasibini alanlardan oldu. Artık karakter ‘creeplere’ kaşı %50 daha az hasar veriyor. Bu da karakterin düşman dalgalarını geri püskürtme gücünü önemli ölçüde elinden alıyor.

Her ne kadar bu karakterleri kullanarak oyun içinde kendilerine güçlü bir yer edinen oyuncular güçsüzleştirmelerden memnun olmasa da geliştiriciler oyunu daha dengeli bir hale getirmek için elinden geleni yapmaya devam ediyor.