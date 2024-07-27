Dostluk maçında yumruklar konuştu! West Bromwich Albion - Mallorca maçında Molumby ile Samu Costa birbirine girdi...

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Avrupa futbolunda yeni sezonun açılmasına kısa bir süre kala takımlar hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

İngiltere'den West Bromwich Albion ile İspanya'dan Mallorca'nın karşı karşıya geldiği dostluk maçında saha içi bir anda karıştı.

İKİ FUTBOLCU BİRBİRİNE GİRDİ

West Bromwich'in orta saha oyuncusu Molumby ile Mallorca'nın ön liberosu Samu Costa, karşılaşmanın ilk yarısının bitimine kısa bir süre kala birbirine girdi.

Bir süre laf dalaşına giren iki futbolcunun tartışması bir anda kavgaya dönüştü ve sahada yumruklar konuştu.

İki isim büyük bir kavgaya tutuşurken, diğer futbolcular olayı ayırmakta güçlük çekti.

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Kavganın sona ermesinin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti. Mallorcalı Samu Costa, olay sonrasında teknik direktör Jagoba Arraste tarafından kenara alındı. Costa bu duruma büyük bir tepki gösterdi.