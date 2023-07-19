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Dostluk maçında inanılmaz skor! Bayern Münih 27-0 kazandı...

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#Bayern Münih#Hazırlık Maçı 27-0#Bayern Münih Haberleri
Dostluk maçında inanılmaz skor Bayern Münih 27-0 kazandı...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2023 09:34

Bayern Münih, hazırlık karşılaşmasında Rottach Egern'i 27-0 mağlup etti.

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Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, hazırlık karşılaşmasında Rottach Egern ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 27-0'lık Bayern Münih galibiyeti ile tamamlanırken ortaya çıkan skor sosyal medyada gündem oldu.

Bayern Münih, karşılaşmanın ilk yarısı 18-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da hızını kesmedi. 5 gol atan Tel maçın yıldızı olurken, Sabitzer de idman havasında geçen maçta 4 gol kaydetti.

Bayern Münih, daha önce 2018'de Rottach ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını 20-2 ve 2019'da yine Rottach ile oynadığı bir diğer hazırlık karşılaşmasını ise 23-0 kazanmıştı.

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#Bayern Münih#Hazırlık Maçı 27-0#Bayern Münih Haberleri