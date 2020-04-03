Dorukhan'ın menajerinden flaş açıklama! "Henüz bize teklif gelmedi..."

Milli futbolcu için Beşiktaş Kulübü ile 2019 yaz aylarında başlattıkları sözleşme yenileme ve uzatma görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşılamaması sonucunda Ocak 2020’de sonlandırıldığını dile getiren Ergezen, "Ortak bir noktada anlaşamamamız ve konuşulan şartların her görüşmede değişmesi nedeniyle siyah beyazlı yönetimden yazılı teklif beklediğimizi dile getirdik ancak öyle bir teklif de henüz bize gelmemiştir" ifadelerini kullandı.





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