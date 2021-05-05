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Futbol
Haber Giriş: 05.05.2021 - 08:25 | Son Güncelleme:

Dorukhan Toköz'ün yeni aşkı! Bahar Şahin önce paylaştı, sonra sildi...

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Dorukhan Toköz'ün yeni aşkı! Bahar Şahin önce paylaştı, sonra sildi...

Oyuncu Bahar Şahin, Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz ile fotoğrafını paylaşarak sevgili olduklarını açıkladı. Şahin, paylaştığı bu fotoğrafı iki dakika sonra sildi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Dorukhan Toköz'ün, Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin ile aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Güzel oyuncu, başarılı futbolcu ile fotoğrafını "Lovelandık" notuyla paylaştı. Ancak Bahar Şahin, bu paylaşımını iki dakika içinde sildi. Güzel isim bir süre sonra ise Instagram hesabını kapattı.

Instagram'dan birbirini takip etmeyen ikilinin ilişkilerinin yeni başladığı kaydedildi.

İŞTE O PAYLAŞIM

Dorukhan Toközün yeni aşkı Bahar Şahin önce paylaştı, sonra sildi...

BAHAR ŞAHİN KİMDİR?

Bahar Şahin, 4 Mayıs 1997 tarihinde Ankara'da doğru. Türk dizi ve sinema oyuncusudur. Aslen Artvinlidir. 12 yaşındayken İstanbul'a yerleşti, eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Okul yıllarında tiyatro ekibinde yer aldı. İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında O Hayat Benim dizisiyle yaşadı. Daha sonra Yol Arkadaşım, Yol Arkadaşım 2, İyi Oyun gibi filmlerde ve Lise Devriyesi, Servet gibi dizilerde rol aldı. 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde Ceren karakterini canlandırdı.

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