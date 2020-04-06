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Haber Giriş: 06.04.2020 - 16:56,Son Güncelleme:/

Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye ağır hakaretler

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Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen'den Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebi'ye ağır hakaretler
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Beşiktaş ile Dorukhan Toköz arasındaki sözleşme tartışmaların odağında yer alan menajer Necdet Ergezen'in geçmiş dönemde Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle ilgili attığı tweetler ortaya çıktı. Ergezen, başkan Ahmet Nur Çebi'ye de çok ağır hakaretlerde bulunmuş...

Menajer Necdet Ergezen, 3 Nisan'da paylaştığı mesajda Beşiktaş yönetimi ile Dorukhan Toköz'un sözleşme yenileme görüşmelerinin herhangi bir sonuca ulaşmadığını ve Ocak 2020 itibariyle görüşmelerin sonlandığını açıklamıştı.

Dorukhan ise Beşiktaş'la hiçbir zaman para konuşmadığını söylemiş, yönetici Erdal Torunoğulları da menajer Necdet Ergezen'in açıklamalarının tamamen asılsız olduğunu ifade etmişti.

 

Dorukhan Toközün menajeri Necdet Ergezenden Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebiye ağır hakaretler

Bugün ise Necdet Ergezen'in geçmiş dönemde attığı bazı tweetler ortaya çıktı. Söz konusu paylaşımlarda Ergezen, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye, Beşiktaş taraftarına, Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'a, Aykut Kocaman'a ve Fenerbahçeli futbolculara hakaretlerde bulunuyor.


Dorukhan Toközün menajeri Necdet Ergezenden Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebiye ağır hakaretler

Necdet Ergezen'in Beşiktaş'ta forma giyen Dorukhan Toköz dışında Burak Yılmaz ve genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın da menajerliğini üstleniyor. 3 futbolcunun ortaya çıkan bu mesajlar sonrası nasıl bir karar vereceği ise merak konusu oldu. (Ajansspor)

Dorukhan Toközün menajeri Necdet Ergezenden Beşiktaş ve Ahmet Nur Çebiye ağır hakaretler

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