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Dorukhan Toköz'den olay itiraf: Beşiktaş'ta beni çok üzdüler

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#Dorukhan Toköz#Beşiktaş#Eyüpspor
Dorukhan Toközden olay itiraf: Beşiktaşta beni çok üzdüler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2024 15:07

Eyüpspor'un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz; teknik direktör Arda Turan, Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk ve Beşiktaş'tan ayrılışı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'un orta saha oyuncusu Dorukhan Toköz, beIN Sports'a özel bir röportaj verdi.

Toköz; Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluk ve Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

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İşte Dorukhan Toköz'ün sözleri;

"ARDA TURAN ÇOK İYİ YERLERE GELECEK"

"Arda Turan'ın önü çok açık. Bence çok iyi bir hoca. Avrupa'da çok büyük takımlarda çalışacak altyapıya sahip. Benim düşüncem ve isteğim Arda Turan'ın Avrupa'da büyük takımları çalıştıracak gibi geliyor. Arda Turan'ın sistemi zor olmasına rağmen çok iyi bir sistem. Barcelona ve Atletico Madrid sistemlerini harmanlayıp kendince iyi bir sistem yaratmış. Ben çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum."

"DORUKHAN ATTI, ŞAMPİYONLUK GELDİ"

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"Trabzonspor'da oynarken şampiyon olacağımıza çok inanmıştım. Şehir ve takım kenetlenmişti. Ben 3-4 hafta kala 'Dorukhan attı, şampiyonluk geldi' diyerek kendi kendime dua ederdim. Sonra attığım golle şampiyon olmamız benim de unutamayacağım bir şeydi."

"BEŞİKTAŞ'TA BENİ ÇOK FAZLA ÜZDÜLER"

"Beşiktaş'ta inanılmaz mutluydum, inanılmaz bir ortamım vardı ve zaten şampiyon olmuştuk. Ama sözleşmem bitiyordu. Beşiktaş'ta sakatlık yaşadım ama zaten sakatlığı da Beşiktaş için yaşadım. Futbolda böyle şeyler oluyor. Ben Beşiktaş'ta kalmayı çok istemiştim. O dönem bana yapılan bazı şey oldu. Bunları burada söylemeyeceğim ama konuşsam kimse inanmaz. Sakatlandıktan sonra 'yok artık, bu da yapılmamıştır' denilecek şeyler yapıldı. Ben de bunun sonrasında 'ben bu kulüpten gideceğim, isterseniz dünyanın en büyük paralarını verin ben burada kalamam' dedim. Bir insanı bu kadar değersizleştirmek ve saygısızlık yapmak kabul edebileceğim bir şey değil. Ben severek ayrıldım Beşiktaş'tan. Üzüldüm, beni o dönemde çok fazla üzdüler. Yazılanlar gibi büyük paralar talebim de olmadı. Benim o dönem yapmam gereken oydu. Bunları sineye çekip hayatıma devam edemezdim, bana yakışmazdı ama başka bir seçeneğim olsa kalırdım."

Dorukhan Toközden olay itiraf: Beşiktaşta beni çok üzdüler

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"TRABZONSPOR'A GİTTİM VE ŞAMPİYONLUK YAŞADIM"

"Taraftarı, kulübü ve camiayı çok seviyorum. Baştaki insanlar değişiyor ve zaten de değişti. Ama hayırlısı böyleymiş demekki. Sonrasında Trabzonspor'a gittim ve şampiyonluk yaşadım. Orada inanılmaz günler geçirdim."

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#Dorukhan Toköz#Beşiktaş#Eyüpspor

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