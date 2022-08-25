Dorukhan Toköz: "Çok üzgünüz, hak etmiştik"

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UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Kopenhag ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Kopenhag karşılaşmasını değerlendirdi.

Turu geçmeyi hak ettiklerini söyleyen Dorukhan Toköz, "Çok istedik. Maça çok iyi başladık. Fırsatları değerlendirsek çok farklı olurdu. Tüm takım çok üzgün. Hak etmiştik. İyi oynadık. Pozisyonlar bulduk. Sadece çok üzgünüz." açıklamasını yaptı.

Djaniny'nin kaçırdığı gol pozisyonu hakkında konuşan Dorukhan, "Gol olsa farklı şeyler olacaktı, farklı sonuç alacaktı. Djaniny'nin canı sağ olsun. Futbolunda içinde var. Çok üzgünüz. UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Kimsenin yüzünü kara çıkarmayacağız. Ayağa kalkacağız." dedi.