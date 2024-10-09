Dortmund'un sarı duvarına Beşiktaş'ın kara duvarı!

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Beşiktaş'ta yönetiminin en önemli projeleri arasında yer alan ‘Kara Duvar’la ilgili olarak başkan Hasan Arat ilgili bakanlıklara yapılan başvuruların sonuçlarını beklediklerini söyledi. Almanya’nın köklü kulübü Borussia Dortmund’un stadı Signal İduna Park’ta rakiplere adeta korku salan ‘Sarı Duvar’ın bir benzerini yönetim Tüpraş Stadı’na uygulamak istiyor. Bu doğrultuda Yeni Açık olarak bilenen Kuzey Tribünü’ndeki koltuklar kaldırılarak kale arkasındaki bölümün kapasitesinin 7 bin kişi artırılması hedefleniyor.

Stadın kapasite 49 bin 445 olacak

‘Kara Duvar’a onay çıkması durumunda Yeni Açık’ın 10 bin 990 olan kapasitesi 17 bin 990’a, stadın seyirci sayısı da 42 bin 445’ten 49 bin 445’e yükselecek. 81 bin 359 kişi kapasitesine sahip Borussia’nın stadı Signal Iduna Park’ta 25 bin sarı formalı taraftar Gelbe Wand’ı (Sarı Duvar) oluşturarak rakiplere adeta kabus oluyor. Beşiktaş da tamamen siyah formalarıyla ile maça gelecek taraftarlarıyla benzer bir etkiyi ‘Kara Duvar’la TÜPRAŞ Stadı’nda yaşatmak istiyor.

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Şu ana kadar olumsuz bir yanıt yok

Başkan Hasan Arat dün KİPTAŞ ile yapılan işbirliği anlaşmasının imza töreninde ‘Kara Duvar’ için şunları söyledi: “Kara Duvar ile ilgili her şeyi yaptık. Bu konu devletin ilgili kademelerinde görüşülüyor. Şu ana kadar bir olumsuz cevap yok. Yükümlülüklerimizi yerine getirdik. Gerekli izinler çıktıktan sonra 4-5 hafta içinde düzenlemeler tamamlanacaktır. Taraftarımız tribünleri dolduruyor. Böyle sürmesini arzuluyoruz. Öğrencilerimizin bilet fiyatlarıyla ilgili haklı talepleri var. Bu konuda bir çalışma yapıyoruz.”

Van Bronckhorst ancak biz gidersek gider

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile ilgili eleştirilere “Van Bronckhorst hiçbir yere gitmeyecek. Biz gidersek ancak gider. Çok sağlam karakter kendisine inanıyoruz. Bizler koltuğa çakılı değiliz. Zamanı gelince gitmesini de biliriz” diye konuştu.

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Semih Kılıçsoy, hocanın oğlu onlar kendi aralarında anlaşırlar

KİPTAŞ ile yapılan iş birliği anlaşmasının ardından basın mensupları ile sohbet eden Hasan Arat, Van Bronckhorst ve takım hakkında birçok söylenti dolaştığını belirtirken şu ifadeleri kullandı: Semih konusunda hiçbir sorun yok. Bu tamamen hoca kararı. Onu neden oynatmadığını hocaya sorun. Semih, teknik direktörümüz van Bronckhorst’un oğlu. Onlar aralarında anlaşırlar. Beşiktaş Başkanı ayrıca bir beraberlikte takımın bozulmasına izin verilmeyeceğini ve Beşiktaş’ta isimlerin değil yapılanların önemli olduğunun altını çizdi.