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Dortmund'un inadı kırıldı: Fenerbahçe, Guirassy'e kavuşuyor! Dev transferin detayları ortaya çıktı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Serhou Guirassy
Dortmundun inadı kırıldı: Fenerbahçe, Guirassye kavuşuyor Dev transferin detayları ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2026 08:12

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Gineli santrfor Serhou Guirassy için Borussia Dortmund'un bonservis inadını kırdı. Sarı-lacivertliler, golcü futbolcunun ardından Alman deviyle de anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

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Süper Lig'de sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle hazırlanan ve transfer dönemine oldukça etkili giren Fenerbahçe çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Özellikle santrfor takviyesi yapmak isteyen ve çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, uzun süredir Borussia Dortmund forması giyen Serhou Guirassy ile ilgilenirken yeni bir gelişme yaşandı.

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DORTMUND'UN İNADI KIRILDI, ANLAŞMA SAĞLANDI

Şampiyonlar Ligi maratonunun başlamasıyla Fenerbahçe Yönetimi, Guirassy için bir kez daha Dortmund ile masaya oturdu.

İddialara göre başkan Aziz Yıldırım’ın talimatıyla harekete geçen yönetici Cihan Kamer, Dortmund’un inadını kırdı ve taraflar 25 milyon euroya anlaşmaya vardı. Fenerbahçe’nin bu rakamı da taksitler halinde Alman kulübüne ödeyeceği öğrenildi. 

Dortmundun inadı kırıldı: Fenerbahçe, Guirassye kavuşuyor Dev transferin detayları ortaya çıktı

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YILLIK MAAŞI 10 MİLYON EURO

30 yaşındaki Gineli golcü ise Fenerbahçe'den yıllık bonuslarla birlikte 10 milyon euro ücret alacak.

Dortmundun inadı kırıldı: Fenerbahçe, Guirassye kavuşuyor Dev transferin detayları ortaya çıktı

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Boruissa Dortmund formasıyla 46 resmi maça çıkan Serhou Guirassy bu karşılaşmalarda 22 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

Dortmundun inadı kırıldı: Fenerbahçe, Guirassye kavuşuyor Dev transferin detayları ortaya çıktı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Serhou Guirassy

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