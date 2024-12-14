Dortmund'un büyük yeteneği şok yaşadı! Annesini, babasını ve yaşını yanlış biliyormuş

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Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund'da bonservisi bulunan ve Nice'te kiralık olarak forma giyen Youssoufa Moukoko büyük bir şok yaşadı.

Genç yaş takımlarında gösterdiği performansla uzun yıllardır Avrupa futbolunu meşgul eden ve yakın takibe alınan Moukoko için dikkat çeken bir açıklama geldi.

Almanya'da ProSieben'de konuşan Joseph Moukoko, Youssoufa'nın biyolojik babası olmadığını söyledi ve yaşının da gerçeği yansıtmadığını söyledi.

2004 YILINDA DOĞMADI

Youssoufa Moukoko'ya sahte doğum belgesi aldığını belirten Joseph Moukoko, "Kasım 2004'te de doğmadı. Ona sahte doğum belgesi aldım. 2004 yılında değil aslında 2000 yılında doğdu" şeklinde konuştu.

DAHA ÖNCE ŞÜPHELENİLMİŞYİ

Almanya'da yayınlanan Bild gazetesi bir süredir Kamerun'da Youssoufa Moukoko'ya dair iz aramış ancak hiçbir şey bulamamıştı. Ancak gazete Kamerun'da bir taksicinin oğlu olan 2000 doğumlu Youssoufa Mohamadou adlı bir kayda ulaşmış ve bu kaydın aslında Moukoko'nun kaydı olabileceğinden şüphelenmişti.

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ŞİMDİ NE OLACAK?

Ortaya atılan bu iddialar, hem Borussia Dortmund hem de uluslararası futbol otoriteleri tarafından dikkatle inceleniyor. Moukoko'nun kariyeri üzerindeki etkilerinin ne olacağı ise büyük merak konusu.

Sezon başında Dortmund'dan 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla Nice'e kiralanan Youssoufa Moukoko, Ligue 1 ekibiyle 7'si ilk 11 olmak üzere 13 maça çıktı ve 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.