Dortmund'un ardından Hamburg da kırmızı-beyaz!

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A Milli Takımımızın EURO 2024 F Grubu'nda Çekya ile oynayacağı maç öncesi Hamburg'da 'taraftar yürüyüşü' etkinliği düzenlendi.

ÖNCE DORTMUND SONRA HAMBURG

Gürcistan ve Portekiz maçları öncesi Dortmund'da yaşanan Türk coşkusu, Çekya maçı öncesi Hamburg'da yaşandı.

Stellingen Tren İstasyonu'ndan başlayan yürüyüşe, binlerce Türk taraftar katıldı.

Büyük coşkuya sahne olan yürüyüşe katılan taraftarlar, Türk bayrakları, meşaleler ve marşlar eşliğinde milli takıma destek verdi.

Tezahüratlar yapan taraftarlar, ardından yürüyüşe geçti. Yaklaşık 2 kilometre yürüyen taraftarlar, maçın oynanacağı Volkspark Stadı'na ulaştı.

Taraftarların yürüyüşü sırasında çevre binalardan ay-yıldızlı bayraklarını sallayan Türkler, milli takıma destek oldu.

DÖRT BÜYÜK TAKIM, TEK FORMADA

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Hamburg'da maçı bekleyen bir taraftarın 4 büyük takım ve Milli Takım formasını tek formada birleştirmesi ilgi çekti.

ALMAN TARAFTAR DA BİZİ DESTEKLİYOR

Kalabalık sırasında Spor Arena'ya konuşan bir Alman: 'Hamburgluyum, Alman'ım, Türkiye'yi destekliyorum.' dedi ve Türkiye tezahüratı yaptı.

'ÖZGÜR FİLİSTİN' SESLERİ

Filistin bayraklarının da açıldığı organizasyonda "Özgür Filistin" sloganları atıldı.