Dortmund'da tam 10 eksik! Bayern'le oynayacakları Süper Kupa maçı CANLI YAYINLA Misli.com'da...

Bu bir ilandır

BORUSSIA DORTMUND

- Geçen sezon Almanya Kupası'nın kazanan Borussia Dortmund, hem Bundesliga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde istediğini alamamıştı.

- Tecrübeli sağ bek Lukasz Piszczek ile yollar ayrıldı, Jadon Sancho 85 milyon euro karşılığında Manchester United'a satıldı.

- Sancho'nun tüm kulvarlarda çıktığı 38 maçta 36 gol katkısı (16 gol - 20 asist) vardı. Piszczek de ilerleyen yaşına rağmen 19 maçta süre almıştı.

- Yeni sezona Almanya Kupası'nda 3-0'lık, Bundesliga'da 5-2'lik galibiyetlerle başlayan Dortmund'da Süper Kupa öncesi tam 10 eksik var!

- Brandt ve Meunier maç kadrosuna alınmadı. Coulibaly, Guerreiro, Thorgan Hazard, Mats Hummels, Morey, Schmelzer, Wolf ve Zagadou sakat.

- Hatta TD Marco Rose, Thomas Delaney ve Emre Can için de maç saatini bekleyecek. Elinde çok kısıtlı bir kadro var fakat bu kısıtlı kadronun en ilerisinde Erling Haaland oynayacak. Haaland'a desteği de PSV Eindhoven'dan 30 milyon euroya aldıkları Donyell Malen yapacak.

BAYERN MÜNİH

- David Alaba'yı Real Madrid'e kaptıran Bayern Münih ise 40 milyon eurodan fazla bir bedel karşılığında RB Leipzig'ten Dayot Upamecano'yu kadrosuna kattı.

- Yetmedi, RB Leipzig'ten 34 yaşındaki genç teknik adam Julian Nagelsmann'ı aldılar. 25 milyon euro da onun için verdikleri iddaa edildi, kesin bir dille yalanladılar ama Nagelsmann'ın serbest kalma bedelini açıklamadılar.

- %65 topla oynadıkları, 21 şut çekip 8 korner kullandıkları M'Gladbach deplasmanında 1-1 berabere kalarak sezonu açtılar.

- Süper Kupa maçı öncesi Lucas Hernandez, Benjamin Pavard ve Roca kesinlikle yok. Tolisso'nun durumu maç saati netleşecek.

- Pavard'ın yokluğunda sağ bekte Josip Stanisic'in oynaması bekleniyor. Hücumda en büyük silah kuşkusuz Robert Lewandowski olacak.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- İki takımın geçen sezon oynadığı 3 maçın tamamını Bayern kazandı ancak Dortmund her maç en az 2 gol atmayı başardı. (3 maçta çıkan toplam gol sayısı 16)

- Nagelsmann, Rose'a karşı 4 maça çıktı. Bu 4 maçın 2'sini kazanabildi. (1 beraberlik - 1 Rose galibiyeti)

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Almanya Süper Kupa karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Bayern kazanır" oldu!

%26'lık kesim Bundesliga'nın son şampiyonuna Dortmund karşısında güveniyor.

%9'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde en az 3 gol çıkmasını bekliyor.

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