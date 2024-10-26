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Dortmund'da Nuri Şahin'e bir darbe daha! Önce Real Madrid sonra Augsburg

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#Borussia Dortmund#Bundesliga#Nuri Şahin
Dortmundda Nuri Şahine bir darbe daha Önce Real Madrid sonra Augsburg
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 19:20

Türk Teknik Direktör Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 8. haftasında Augsburg'a 2-1 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü.

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Almanya Bundesliga'nın 8. haftasında hocalığını Nuri Şahin'in yaptığı Borussia Dortmund, Augsburg ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Augsburg Arena'da oynanan maçı ev sahibi takım geriden gelerek 2-1'lik skorla kazandı.

Augsburg'a galibiyeti getiren goller 25 ve 50. dakikalarda Fransız golcü Alexis Claude Maurice'ten geldi. Borussia Dortmund'un tek golünü ise 4. dakikada Donyell Malen kaydetti.

Konuk ekip Dortmund'da Almugera Kabar, 90+9. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Real Madrid mücadelesinde 2-0 öne geçmiş ancak skoru koruyamayarak sahadan 5-2 mağlup ayrılmıştı.

Bundesliga'da 8. maçında 3 mağlubiyetini yaşayan Borussia Dortmund, 13 puanla 7. sırada yer kaldı. Augsburg ise puanını 10'a yükselterek 11. basamağa çıktı. 

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Dortmundda Nuri Şahine bir darbe daha Önce Real Madrid sonra Augsburg

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#Borussia Dortmund#Bundesliga#Nuri Şahin

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