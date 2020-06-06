Dortmund'a zor rakip, Hertha Berlin formda! Öne çıkan iddaa tahmini ise...

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DORTMUND - HERTHA BERLİN

Bayern yenilgisini Paderborn deplasmanında 6-1 kazanarak yapan Dortmund'da, geçtiğimiz hafta arasının en çok konuşulan olayı Jadon Sancho, Axel Witsel, Dan-Axel Zagadou, Raphael Guerreiro ve Manuel Akanji'nin berberle karantina kurallarını ihlal eden pozlarıydı.

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) yaptığı yazılı açıklamaya, Akanji ve Sancho'ya para cezası verirken, diğer oyunculara hiçbir ceza kesilmedi, oyuncular 14 günlük karantinaya sokulmadı...

Mahmoud Dahoud, Nico Schulz, Marco Reus zaten sakat, Mats Hummels cezalı, Erling Haaland da belirsiz; son maçların formda isimleri Sancho ile Guerreiro'nun olası karantinaları TD Lucien Favre'nin canını çok sıkardı.

Salgın dönüşü 4 maçta 10 puan toplayan Hertha Berlin'de ise, 2 haftadır Vedad Ibisevic suskun ama kenardan gelip golleri sıralayan Krzysztof Piatek parlamaya başladı.

Alman medyasında TD Bruno Labbadia'nın bunu göz önünde bulundurmaya devam edeceği, Ibisevic ile rakibi yoracağı ve Piatek ile kenardan takviye yapacağı görüşü hakim...

6 isim ise kesin olarak zorlu 90 dakikada forma giyemeyecek! Ön libero Santiago Ascacibar (3 maçtır yoktu), forvet Matheus Cunha (son hafta oynamadı), kanat alternatifi Salomon Kalou (uzun süredir kadro dışı), yedek kalec, Thomas Kraft, sol bek Marvin Plattenhardt (son hafta oynamadı) ve sağ açık Marius Wolf (koronavirüs sonrası hiç oynamadı).

CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Dortmund ligdeki son 8 maçının 7'sini kazandı.

- Hertha Berlin'in deplasmanda oynadığı son 5 lig maçı "2.5 ÜST" oldu.

- İki takım arasındaki son 4 lig maçında "karşılıklı gol" izledik.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Bundesliga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Dortmund kazanır" oldu!

%29'luk kesim lider Bayern'i amansız takibi süren ve geçtiğimiz hafta farklı kazanan Dortmund'a güveniyor...

%25'lik kesim ise "Dortmund 2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve Dortmund'un Hertha Berlin'e en az 3 gol atacağını düşünüyor.

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Bundesliga'nın dikkat çeken genç yıldızlarından, Jadon Sancho!