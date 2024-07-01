Dortmund Stadı’nın çatısı aktı, sosyal medyada olay oldu! 200 milyon Euro'luk stat doğaya teslim

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Stadyumun çatısı yoğun yağmura dayanamadı. Şiddetli yağış sonrası çatıdan zemine doğru yoğun miktarda su gelirken çatının altındaki taraftarlar da ıslandı. Benzer sorun Türkiye-Gürcistan maçında da yaşanmıştı. Çatı akması problemi futbol dünyasında Old Trafford’la özdeşleştirilirken sosyal medyada İngiliz futbl severler Dortmund’daki görüntüleri “Old Trafford artık yalnız değilsin”, “Old Trafford’un ikizi” yorumlarıyla paylaştı.

STAT ÇATISINA ÇIKTI MAÇI GECİKTİRDİ

Almanya-Danimarka karşılaşmasının devre arasında tüm güvenlik güçleri alarma geçti. Bunun nedeniyse siyah giyinmiş, maskeli, sırt çantalı bir adamın Dortmund Stadı çatısına çıkmasıydı. Hemen alarm durumuna geçen güvenlik güçleri kısa sürede bu kişiyi yakaladı. 21 yaşında olduğu öğrenilen kişinin ne amaçla stadyum çatısına çıktığı ise açıklanmadı. Bu olay nedeniyle ikinci yarı gecikmeli başlarken hakemin, kaptanlar İlkay ve Sommer’e çatıyı işaret ederek gecikmenin nedenini açıkladığı görüldü.

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AVUSTURYALILAR DA HAKEMDEN ENDİŞELİ

Türk takımları, A Millilerin yarınki maçını yönetecek hakem Soares Dias’ın yönettiği 6 maçı da kaybetti. Önceki gün Hürriyet sayfalarında Fırat Aydınus da ‘Ben bu hakemden tedirginlik duyuyorum’ diyerek endişelerini dile getirmişti. Benzer endişe Avusturyalılarda da var. Kronen Zeitung Gazetesi de Dias’la ilgili haberinde “Bu hakem bize yine kötü şans mı getirecek” başlığını attı.

BU GÖRDÜĞÜMÜZ EN BERBAT İTALYA

EURO 2024’e veda eden İtalya Milli Takımı Çizme’de yerden yere vuruldu. Corriere dello Sport yazarı yazar Ivan Zazzaroni “Bu gördüğümüz en berbat İtalya” ifadelerini kullandı.

La Gazzetta dello Sport: Futbol tarihimizde kara bir leke, Tuttosport: Ulusal felaket, Corriere della Sera: “Aşağılandık, Libero: Spaletti utanç verici, Di Lorenzo bir felaket.

YAKIN TARiH YAZMAYA DEVAM EDiYOR

İsviçre İtalya’yı yenerek Euro 2024’te çeyrek finale çıkarken bu başarıda aslan payına sahip olan isimlerden biri de Murat Yakın... Başarılı teknik adam son 18 maçında sadece 1 yenilgi alırken İsviçre Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda üst üste ikinci defa çeyrek finale kalma başarısı gösterdi. İsviçre, 31 yıl sonra İtalya’yı mağlup etmeyi başardı.

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DÖRDÜNCÜ ÇOCUĞUNUN DOĞUMUNU İZLEMEK İÇİN KAMPTAN AYRILDI

Fransa Milli Takımı’nın bugün Belçika ile oynayacağı son 16 turu öncesi Kingsley Coman ‘Maviler’in kampından ayrılarak İsveç’e gitti. Nedeniyse tecrübeli oyuncunun, dördüncü çocuğunun doğumunu izlemek istemesi. Bununla birlikte her şey yolunda giderse Coman maçtan önce kampa dönecek ve görev verilmesi halinde forma giyecek.