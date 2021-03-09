Dortmund Sevilla maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte canlı yayın bilgileri

Şampiyonlar Ligi'nde 2016/17'den bu yana ilk kez çeyrek finale yükselmek isteyen Dortmund, son iki sezonda çıktığı son 16 turu rövanş maçlarını kaybetti. Sevilla, Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk maçını kaybettiği hiçbir eleme turunda yoluna devam edemedi.

Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk iki maçı kazanan dördüncü Alman teknik direktör olmak istiyor. Daha önce bunu başaran üç isim de o sezon finale kalırken; Heynckes ve Flick turnuvayı şampiyon tamamladı. Sevilla Teknik Direktörü Julen Lopetegui, Almanya'da çıktığı tek Şampiyonlar Ligi deplasman maçında Bayern'e 6-1 mağlup olmuş ve Avrupa kupalarındaki en farklı yenilgisini almıştı.

Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son üç maçta da ikişer gol atan Dortmund forveti Erling Haaland, turnuva tarihinde üst üste dört karşılaşmada 2+ gol sevinci yaşayan ilk isim olmak istiyor.

Şampiyonlar Ligi'nde görev yaptığı 13 maçta 18 gol atan Erling Haaland, 20 gole en hızlı ulaşan isim konumundaki Harry Kane'in rekorunu kırabilir.

DORTMUND SEVİLLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund Sevilla maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.