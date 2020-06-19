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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.06.2020 - 16:35,Son Güncelleme:

Dortmund, Roman Bürki ile sözleşme yeniledi! 2023'e kadar...

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Dortmund, Roman Bürki ile sözleşme yeniledi! 2023'e kadar...
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Borussia Dortmund'da kaleci Roman Bürki'nin sözleşmesi yenilendi.

Borussia Dortmund Kulübü, 29 yaşındaki İsviçreli milli file bekçisi Bürki'nin 2021'de bitecek kontratının 30 Haziran 2023'e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bürki, Almanya'nın Freiburg takımında oynadıktan sonra 2015'te Borussia Dortmund'a transfer olmuştu.

Takımıyla şu ana kadar 206 resmi maça çıkan Bürki, bunların 75'inde kalesini gole kapattı.

 

Dortmund, Roman Bürki ile sözleşme yeniledi 2023e kadar...

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