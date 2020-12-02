Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edebilmek için Lazio karşısında en azından beraberliğe ihtiyaç duyan Dortmund, turnuvada boy gösterdiği son yedi sezon arasında sadece 2017/18'in gruplarından çıkamamıştı.

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynadığı son sekiz iç saha maçında mağlubiyet almayan Dortmund , son mağlubiyetini Kasım 2017'de aldı. Evinde oynadığı son beş Şampiyonlar Ligi maçını da kazanan Dortmund, daha uzun bir seriyi en son Eylül 2012-Ekim 2013 arasında yakalamıştı.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı dört maçta mağlubiyet almayan Lazio, Aralık 1999'dan bu yana turnuvadaki en uzun serisini yakaladı.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 deplasman maçının sadece birini kazanabilen Lazio, tek galibiyetini Eylül 2003'te Beşiktaş karşısında aldı. Lazio forveti Ciro Immobile, bu statta oynadığı üç Şampiyonlar Ligi maçında da gol sevinci yaşadı.

Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 12 maçta 16 gol atan Dortmund forveti Erling Haaland, Alman ekibinin formasıyla oynadığı altı karşılaşmada sekiz gol kaydetti. Turnuva tarihinde Haaland'dan daha fazla gol atmayı başaran sadece iki Norveçli oyuncu var: Ole Gunnar Solskjaer & John Carew.

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son iki karşılaşmada da fileleri havalandıran Dortmund'un genç yıldızı Jadon Sancho, turnuva tarihinde üç maçlık bir seri yakalayan en genç ikinci İngiliz oyuncu olabilir.

Dortmund Lazio maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Dortmund Lazio maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak