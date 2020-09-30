Dortmund, Jadon Sancho için Manchester United'dan gelen 100 milyon Euro'yu reddetti

Bonservis bedeli olarak 115 milyon Euro isteyen Borussia Dortmund'un Almanya Kupası'ndaki Bayern Münih maçı kadrosuna Sancho'yu almaması, transferde sona gelindiği şeklinde yorumlandı. Alman ekibinin kaptanı Marco Reus ise yaptığı açıklamada 20 yaşındaki yıldızın bir sezon daha takımda kalacağını açıklamıştı.

İmzayı atmak için 5 Ekim'e kadar süresi olan Manchester United ise B planını hazırladı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre; Sancho'nun alternatifi Ismaila Sarr. United, geçen sezon küme düşen Watford'un 22 yaşındaki hücum oyuncusu için 45 milyon Pound'luk bütçe ayırdı.

Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde Premier League'de 3 maçta 6 puan toplayan Manchester United, 2020 yazında kadrosuna sadece Ajax'tan Donny van de Beek'i kattı.

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