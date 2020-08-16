Dortmund hazırlık maçınca acımadı: 11-2
Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Borussia Dortmund, hazırlık maçında Austria Wien'i 11-2 mağlup ederek flaş bir sonuca imza attı.
Bayern Münih'in Barcelona'yı 8-2 mağlup etmesinin ardından kısa bir süre sonra bir başka Alman takımı Dortmund'dan da flaş bir sonuç geldi.
Borussia Dortmund, hazırlık maçında Avusturya ekibi Austria Wien'i 11-2 mağlup etti.
Dortmund'da Türk futbolcu Taylan Duman ve Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can da ağları havalandırdı.
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