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Dortmund geri döndü, Şampiyonlar Ligi çeyrek final biletini kaptı! Lille...

Güncelleme Tarihi:

#Şampiyonlar Ligi#Dortmund#Emre Can
Dortmund geri döndü, Şampiyonlar Ligi çeyrek final biletini kaptı Lille...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 22:56

Dortmund, ilk maçta 1-1 berabere kaldığı Lille'i rövanşta 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 rövanş maçında Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Almanya'daki 1-1 biten ilk mücadelenin rövanşında Borussia Dortmund, Lille'i deplasmanda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransız ekibi, henüz 5. dakikada David ile öne geçti. Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Emre Can ve 65. dakikada Maximilian Beier kaydetti.

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Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, çeyrek finalde Barcelona ile eşleşti

Milli oyuncumuz Salih Özcan, Borussia Dortmund'da maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna 86. dakikada dahil oldu.

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#Şampiyonlar Ligi#Dortmund#Emre Can

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