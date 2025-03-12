Dortmund geri döndü, Şampiyonlar Ligi çeyrek final biletini kaptı! Lille...

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UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 rövanş maçında Lille ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Almanya'daki 1-1 biten ilk mücadelenin rövanşında Borussia Dortmund, Lille'i deplasmanda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdırdı.

Fransız ekibi, henüz 5. dakikada David ile öne geçti. Borussia Dortmund'a turu getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Emre Can ve 65. dakikada Maximilian Beier kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, çeyrek finalde Barcelona ile eşleşti

Milli oyuncumuz Salih Özcan, Borussia Dortmund'da maça yedek kulübesinde başladı ve oyuna 86. dakikada dahil oldu.