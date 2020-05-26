Bayern Münih ile oynadığı son altı Bundesliga maçının beşini kaybeden Borussia Dortmund, bu karşılaşmalarda 24 gol yedi. Bayern Münih'i konuk ettiği son iki resmi maçı kazanan Dortmund, üç maçlık bir seriyi sadece 1966-1967'de yakalamıştı. Bayern Münih forveti Robert Lewandowski, Dortmund'a rakip olduğu son altı Bundesliga maçında 12 gol kaydetti. Bundesliga'da oynadığı son altı maçı kazanan Borussia Dortmund, daha uzun bir seriyi en son Nisan-Ağustos 2012'de Jürgen Klopp yönetiminde yakalamıştı.

Son altı Bundesliga maçında sadece bir gol yiyen Dortmund, bu süreçte ligin en az gol yiyen takımı konumunda. Bu sezon Bundesliga'da oynadığı 13 iç saha maçında 33 puan toplayan Dortmund, sahasında mağlubiyet almayan tek takım konumunda. Son sekiz resmi maçını kazanan Bayern, Hans Flick yönetiminde ilk kez dokuz maçlık bir seri yakalamak için sahaya çıkıyor.

2019/20 Bundesliga sezonunda deplasmanda en fazla puan toplayan takım Bayern Münih. Bavyera ekibi, aynı zamanda bütün dış saha maçlarında gol atan tek ekip. Bundesliga tarihinde 27. haftalar itibarıyla bir sezonda en fazla gol atan takım Bayern Münih. Bayern Teknik Direktörü Hans Flick, ilk 17 Bundesliga maçında en fazla gol sevinci yaşayan çalıştırıcı konumunda.

Bayern Teknik Direktörü Hans Flick göreve geldiğinden bu yana Bavyera ekibi adına en fazla Bundesliga golüne doğrudan katkı sağlayan oyuncu Thomas Müller.

Dortmund Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Dortmund Bayern Münih maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Mücadele S Sport 2 kanalından canlı yayınlanacak ve Misli.com üzerinden de canlı seyredilebilecek.

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