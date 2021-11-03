Dortmund Ajax maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyon Kulüper Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Hollanda takımlarına karşı tek iç saha yenilgisini 1996'da Ajax'tan alan Dortmund, o tarihten bu yana çıktığı üç karşılaşmada mağlup olmadı. Şampiyon Kulüper Kupası/Şampiyonlar Ligi tarihinde Alman takımlarına konuk olduğu 10 maçın ikisini kazanabilen Ajax, son galibiyetini aldığı 1996'dan bu yana çıktığı üç karşılaşmayı kazanamadı. Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 iç saha maçını kaybetmeyen Dortmund, bu karşılaşmaların yedisinde kalesini gole kapattı.

Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 10 deplasman maçının sadece birini kaybeden Ajax, tek mağlubiyetini Aralık 2020'de Liverpool karşısında aldı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde önde kaptığı toplar sonucunda en fazla şut çeken ve gol atan takım Ajax.

Şampiyonlar Ligi'nin 2021/22 sezonunda en fazla golde pay sahibi olan oyuncu, Ajax forveti Sebastien Haller (6 gol & 2 asist). Fransız santrfor, 2003/04'ten bu yana turnuvadaki ilk dört maçında en yüksek sayıya ulaşan oyuncu konumundaki Erling Haaland'ı geride bırakmayı şimdiden garantiledi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde dahil olduğu akan oyun serileri sonucunda en fazla gol beklentisi üretilen kaleci Ajax elvideni Remko Pasveer.

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Şampiyonlar Ligi'nde en fazla maçta görev yapan oyuncu olan Lukasz Piszczek'in rekoruna ortak olmak isteyen Marco Rues, aynı zamanda bu turnuvada sarı-siyahlı formayla en fazla gol sevinci yaşayan isim.

DORTMUND AJAX MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Dortmund Ajax maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Mücadele EXXEN dijital platformundan canlı olarak yayınlanacak.