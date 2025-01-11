Dortmund 5 gollü düelloda Leverkusen'e kaybetti! Nuri Şahin...

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Bundesliga'da 16. hafta maçında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Leverkusen 3-2'lik skorla kazandı.

Leverkusen henüz 25. saniyede Nathan Tella ile öne geçti. Xabi Alonso'nun ekibinde Patrik Schick, 8. dakikada farkı ikiye çıkardı. Borussia Dortmund, 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın golüyle 2-1'i buldu. Leverkusen'de Schick, 19. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve fark yeniden ikiye çıktı.

Serhou Guirassy, karşılaşmanın 78. dakikasında penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sonuçla bu sezon ligde sahasında ilk kez mağlup oldu ve 25 puanda kaldı. Leverkusen'in puanı ise 35'e yükseldi.