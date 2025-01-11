×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Dortmund 5 gollü düelloda Leverkusen'e kaybetti! Nuri Şahin...

Güncelleme Tarihi:

#Dortmund#Leverkusen#Nuri Şahin
Dortmund 5 gollü düelloda Leverkusene kaybetti Nuri Şahin...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2025 00:48

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Borussia Dortmund, Bundesliga'da Bayer Leverkusen'e 3-2 mağlup oldu.

Haberin Devamı

Bundesliga'da 16. hafta maçında Borussia Dortmund ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Leverkusen 3-2'lik skorla kazandı.

Leverkusen henüz 25. saniyede Nathan Tella ile öne geçti. Xabi Alonso'nun ekibinde Patrik Schick, 8. dakikada farkı ikiye çıkardı. Borussia Dortmund, 12. dakikada Jamie Bynoe-Gittens'ın golüyle 2-1'i buldu. Leverkusen'de Schick, 19. dakikada bir kez daha fileleri havalandırdı ve fark yeniden ikiye çıktı.

Serhou Guirassy, karşılaşmanın 78. dakikasında penaltıdan attığı golle karşılaşmanın skorunu belirledi.

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, bu sonuçla bu sezon ligde sahasında ilk kez mağlup oldu ve 25 puanda kaldı. Leverkusen'in puanı ise 35'e yükseldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dortmund#Leverkusen#Nuri Şahin

BAKMADAN GEÇME!