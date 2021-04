Dört profesyonel Gears of War oyuncusu taciz gerekçesiyle yasaklandı

Gears of War serisinin yapımcısı olan The Coalition, Microsoft, ve Gears eSports yetkilileri tarafından derinlemesine yapılan bir araştırmanın ardından, Gears of War’ın Kuzey Amerika profesyonel sahnesinde yer alan dört oyuncunun kalıcı olarak bir daha herhangi bir turnuvada yer almasının yasaklandığı duyuruldu.

Bu karar, 19 Nisan 2021 tarihinde bir kadın Gears 5 yayıncısının canlı yayın sırasında tacize maruz kalmasının ardından, taciz eden dört oyuncunun Gears Esports Davranış Kuralları’nı ihlal ettiği gerekçesiyle alındı. Yaptırım uygulanan oyuncular ve takımları şu şekilde:

Sam "Vital" Salmani - Vanquish Gaming

Noah "Noey" White - Hive

“Reptilian” - Noble Esports

Alec "ShocK" Collins - Elevate

Olay yukarıda bahsi geçen yayında yaşandı. Yayıncının sohbetini direkt olarak kendi şahsına yağdırılan hakaretler ve saldırgan bir dil ile dolduran oyuncular, 90 dakikayı aşkın bir süre boyunca bu şekilde devam ettiler. Sonuç olarak yayıncının, yayını erkenden bitirmesine sebep oldular.

Gears Esports yöneticilerinin yayınladıkları basın açıklamasına göre: “Olayı öğrenen Gears Esport yetkilileri, Emergence Days etkinliği dâhil olmak üzere haftanın bütün turnuva maçlarını erteledi ve The Coalition Community ekibiyle birlikte olayı araştırmaya başladı. Olaydan etkilenen taraflarla yapılan görüşmeleri de içeren bu araştırmanın ardından elde edilen bütün bilgiler Microsoft içindeki birkaç grup tarafından masaya yatırıldı. Alınan karar sonucunda bu oyuncuların süresiz olarak Gears 5 ve Gears Esports turnuvalarında mücadele etmeleri yasaklandı.”

Bu durumun sonucu olarak etkilenen oyuncular aynı zamanda şu an yarıştıkları ligdeki kazandıkları bütün ödülleri kaybedecek. 25 Nisan 2021 için planlanan “Challenger Tournament” ise iptal edilecek.

Etkilenen tüm takımların yedek oyuncularını ana kadrolarına almalarına ve/veya kadrolarını yedek veya ana oyuncu ile tamamlamak için bir adet “Challenger” oyuncusu seçimi yapmalarına izin verilecek. Pro League için yapılacak kadro seçiminden sonra yaşanan olaylar gereği, daha fazla düzenleme yapılabilmesi ihtimali olacaktır.

Gears Esports yönetimi: "Cinsel taciz veya aşağılayıcı diğer davranışlar hoş görülmeyecektir. The Coalition ekibi Gears'ı oynamanın ve izlemenin herkes için dostane, eğlenceli, çekici ve güvenli bir deneyim olması gerektiğine, saygılı bir ortamın ve topluluğun çok önemli olduğuna inanıyor.”