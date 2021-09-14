Dört penaltı kullanılan maçta Sevilla ile Salzburg beraberliğe razı oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dört penaltının atıldığı G Grubu maçında İspanya temsilcisi Sevilla, evinde Avusturya'nın Salzburg takımıyla 1-1 berabere kaldı.
Estadio Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan maçta tam dört kez penaltı kararı verilirken sadece ikisinde gol çıktı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.
Salzburg'un golünü 21. dakikada penaltıdan Luka Sucic, Sevilla'nın golünü ise 42. dakikada penaltıdan Ivan Rakitic kaydetti.
Konuk takımda 13. dakikada Karim Adeyemi ve 37. dakikada Sucic penaltı atışlarından faydalanamadı.
Sevilla'da Youssef En-Nesyri, 50. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.