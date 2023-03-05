Dört dörtlük golcü Enner Valencia!

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Kayserispor deplasmanını da boş geçmeyen ve Süper Lig’de üst üste 4 maçta rakip fileleri havalandıran Enner Valencia, Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez böyle bir seri yakaladı.

Ekvadorlu oyuncu geçen sezonun son haftasında 5-0’lık Yeni Malatyaspor karşılaşmasında duble yapmıştı. Ardından bu sezonun ilk 3 maçında Ümraniye (3-3), Kasımpaşa (6-0) ve Adana Demirspor (4-2) karşılaşmalarında yine ikişer gol atan Valencia üst üste dört maçta gol atmayı başarmıştı. Sarı lacivertli oyuncu bir kez daha üst üste dört maçlık seriye imza attı.

REKORA 7 GOL KALDI

Bu sezon ligdeki gol sayısını 23’e yükselten Valencia, bir sezonda en çok gol atan Fenerbahçeli futbolcu olma unvanına da biraz daha yaklaştı. Valencia 7 gol daha atarsa 29 gollü Aykut Kocaman’ı (1988-89 sezonu) geride bırakacak.

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